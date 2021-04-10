8704 إصابات و402 وفاة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 8 آلاف و704 حالات إصابة جديدة و402 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المقر- في بيانه: "خلال اليوم الماضي، تم تأكيد 8 آلاف و704 حالات إصابة بفيروس كورونا في 83 منطقة روسية، منها 1143 حالة (13،1 %) دون أعراض سريرية"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي ارتفع بذلك إلى 4 ملايين و632 ألفا و688 حالة.وأضاف أنه تم تسجيل 402 وفاة بكورونا، ما رفع إجمالي عدد وفيات المرض في البلاد إلى 102 ألف و649 حالة وفاة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي بواقع 9 آلاف و579 حالة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 4 ملايين و258 ألفا و279 حالة.