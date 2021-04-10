«الأبنية التعليمية»: بناء 15 ألف فصل دراسي سنوي بـ7.5 مليار جنيه

كشف اللواء يسري عبد الله، مدير الهيئة العامة للابنية التعليمية، أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض معدلات الكثافة المرتفعة بالفصول الدراسية، قامت الهيئة منذ عامين بزيادة المستهدف من إنشاءات الفصول سنويا لـ15 ألف فصل دراسي جديد، بدلًا من 10 ألاف، لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية من التحاق الطلاب بالمدارس.وقال مدير الهيئة، أن التحديات التي تواجه الهيئة هو أنه نتيجة المعدلات الكبيرة للزيادة السكانية، ما زال مطلوب دعم مالي أكبر واتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأراضي المطلوبة بالأماكن الأشد احتياجا، لإنشاء مدارس وتسهيل آليات التنفيذ.وأكد سالم، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بإعداد الدراسات التفصيلية لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى توفير أراضي لإنشاء مدارس، وجاري حاليًا التنسيق مع المحافظين لتوفير الأراضى وبمتابعة رئاسة مجلس الوزراء، مشددا أن الطلاب المقيدين الجدد في حاجة لـ17 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادات، وبالتالي تم زيادة المستهدف لإنشاء 15 ألف فصل جديد بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بخلاف الصيانات والتجهيزات.