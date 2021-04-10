استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية رغم زيادة سرعة الرياح

استمرت حركة شحن وتفريغ البضائع والتصدير وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم رغم زيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.ووجّه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، الربان طارق شاهين، إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس غير المستقر.وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.