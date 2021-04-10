تعافي 19 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفيات الوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم، عن تعافي 19 حالة جديدة من فيروس كورونا، وإصابة 48 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين إلى 511 حالة.وشددت اللجنة، في بيان اليوم السبت، على المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحد من التجمعات، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بالموجة الثالثة من الفيروس، وتزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.وأكد البيان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمدة التي حددتها وزارة الأوقاف للصلوات وتواجد المصلين قبل وبعد الصلاة، مع السماح بفتح مصلى السيدات المخصص لها أماكن منفصلة بالمساجد الكبرى، ومنع اصطحاب الأطفال.وناشد البيان جميع المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، وسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس «كورونا» مجانا من مراكز تلقي اللقاح الثلاثة بالمحافظة، والتي تعمل من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا يوميًا.وأهاب بالمواطنين سرعة التوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين، وعدم إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.