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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر أفغاني: المبعوث الأمريكي يصل إلى كابول لبحث مستجدات عملية السلام

السبت 10/أبريل/2021 - 11:03 ص
زلماي خليل
زلماي خليل
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كشف مصدر أفغاني مسئول عن أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، وصل إلى كابول الليلة الماضية ليبحث مع القيادة الأفغانية آخر مستجدات عملية السلام في البلاد ويجري مشاورات بشأن مؤتمر إسطنبول المقبل.

وفي تصريحات لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم السبت، قال مسئول في الحكومة الأفغانية- اشترط عدم الكشف عن هويته- إن مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيناقش آخر مستجدات عملية السلام الأفغانية ومؤتمر إسطنبول مع الرئيس أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله.

وحسب المصدر فإن خليل زاد سيعقد لقاءات مع عدد من السياسيين الآخرين بشأن المؤتمر والتوافق على دفع السلام.

ومن المقرر عقد المؤتمر الذي تقوده الأمم المتحدة، ويحضره قادة الحكومة الأفغانية وسياسيون وممثلون عن حركة طالبان في إسطنبول هذا الشهر، وتقول بعض المصادر إن الاجتماع سيعقد في 16 أبريل، بينما تقول مصادر أخرى إنه قد يعقد في 25 أبريل، غير أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد بعد، وفقا لـ(باجفاك).

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس غني والدكتور عبدالله وعددا من السياسيين وضعوا خطط سلام لعرضها في المؤتمر، وعمل المجلس الأعلى للسلام على توحيد المقترحات خلال الأيام الماضية في عملية انتهت أمس الأول الخميس.

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