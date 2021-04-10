البابا تواضروس يُصدر قرارًا بابويًا بتشكيل لجنة التاريخ القبطي

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بتشكيل لجنة التاريخ القبطي.وجاء نص قرار البابا تواضروس الثاني: «إحياء للجنة التاريخ الكنسي التي اُنشئت عام 1917، يتم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة البابا تواضروس الثاني، وعضوية الدكتور الأنبا إبرام مطران الفيوم، والدكتور الأنبا مارتيريوس أسقف كنائس شرق السكك الحديد، وعضوية الدكتور القمص باسيليوس صبحي، والدكتور إسحق إبراهيم عجبان، والأستاذ ماجد كامل فهمي».