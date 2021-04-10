رئيس هيئة نظافة القاهرة يشهد احتفالية جمعية شكاوى المرأة والطفل

حضر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الاحتفال الذي أقامته جمعية شكاوى المرأة والطفل، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة والنقابة الخاصة بالهيئة.وأشارت هيئة نظافة القاهرة إلى أن الاحتفالية أقيمت تشجيعًا للأطفال الذين ولدوا في دور غير دورهم، والذين احتكوا بالمجتمع والناس ببساطة وتلقائية رغم الخوف المُخبأ في عيونهم البريئة، وتعاملوا بطريقةٍ غير التي يُعامل بها الأبناء الأصليين، لكنهم صمدوا، كبروا وفهموا وتقبلوا الواقع.وساهم اللواء إيهاب الشرشابي في جو أسري واحتفل مع الجميع، لعب معهم، ثم سلم إليهم هداياهم البسيطة.حضر الاحتفال قيادات الهيئة وأعضاء النقابة.