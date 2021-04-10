العراق.. انطلاق المؤتمر العلمى الأول لمكافحة الإرهاب

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يقيمه جهاز مكافحة الإرهاب.وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المؤتمر الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي شهد مشاركة عدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل عن التحالف الدولي في العراق ووزراء وقادة أمنيين.