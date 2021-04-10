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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بين التأهيل والتشغيل» في ندوة بأسيوط

السبت 10/أبريل/2021 - 10:37 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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شاركت مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومركز رؤية للإعاقة البصرية، في الندوة التثقيفية التى نظمها مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان "الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بين التأهيل والتشغيل"  بقاعة المركز.

وتناولت الندوة بعض  النقاط المهمة التي ترتكز على المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في ضوء دستور 2014، وتفعيل قانون رقم (10) الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على أرض الواقع، فضلًا عن ضرورة تأهيل الأشخاص ذوي الهمم لتمكينهم من مزاولة مهامهم المختلفة.

كما تضمنت الندوة جهود الدولة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وأهم الإجراءات اللازمة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للعمل في وظائف تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.
 
وأكد حازم علي حسن وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن الندوة  تهدف إلى التعرف على أهم المهارات اللازم اكتسابها لدخول سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

حضر الندوة، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وخريجي الجامعة، وممثلي وسائل الإعلام المحلي بأسيوط.

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