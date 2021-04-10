البيان الإماراتية: ليبيا تتجه للانطلاق نحو عهد جديد من الوحدة والاستقرار

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية أن ليبيا تتجه للانطلاق نحو عهد جديد من الوحدة والاستقرار والتنمية، لتصبح عضوا فاعلا في العالم، وتحظى بمكانة متقدمة وباحترام المجتمع الدولي، بعدما أزالت الخلافات وفوضى الانقسامات بسلام.وذكرت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "ليبيا.. بداية عهد جديد"- أن دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدته ويمنع التدخل في شئونه الداخلية، حيث أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وثقته الكبيرة في قدرتهم على تجاوز جميع التحديات لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا.وشددت على أن الدعم العربي والدولي لليبيا في هذه المرحلة يعطي ليبيا دفعا قويا لاستكمال مسيرة الإصلاحات بنجاح وقوة وتدشين مرحلة جديدة سياسية تعيد بناء البلاد التي أنهكتها الحرب على أسس صحيحة وصلبة، ومن واجبها وهي على أعتاب هذا العهد الجديد الاسترشاد بمبادئ الشمول والوحدة وسيادة دولة القانون، تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة بانسجام وبشكل موحد يعلي المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات لضمان النهوض من جديد، وتحقيق العيش المشترك بين الليبيين.