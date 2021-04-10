التفتيش على 416 منشأة في البحر الأحمر لمراقبة تطبيق قانون العمل

قال سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، إن المديرية أصدرت خلال شهر مارس الماضي، ٤ تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ ٦ أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على ٤١٦ منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير ٥٥ محضرًا، وعمل ندوة توعية للعاملين.أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٠٩ منشآت، وأسفر عن تحرير ١٤ محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة ٩٢ منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأضاف أن المديرية تلقت ٧٦ شكوى علاقات عمل، تم تسوية ٣٥ منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه ٥ شكاوى، وتبقى ٣٦ شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.وفى مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة، استفاد منها ٣٠ متدربًا.