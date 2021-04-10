زوجة خالد النبوي تطمئن جمهوره على حالته الصحية

وكانت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، قد نفت إجراء الفنان خالد النبوي عملية قسطرة في القلب، موضحة أن حالته الصحية ساءت بعد تعرضه لمضاعفات بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وقالت فريدة الشوباشي- في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية: "إن خالد النبوي أصيب بفيروس كورونا، وإنه محجوز فى أحد المستشفيات وحالته الصحية في تحسن مستمر".



وكان آخر ظهور للفنان خالد النبوي خلال مشاركته مؤخرا في فعاليات حفل موكب المومياوات الملكية بتقديمه لعرض فيلم بعنوان "تعالوا مصر".

أكدت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوي، تحسن الحالة الصحية لزوجها، لافتة إلى أنه تم نقله من غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات إلى غرفة عادية، وطالبت جمهوره بالدعاء له بالشفاء والعودة إلى منزله في أسرع وقت.ذكرت منى المغربي ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.