«العدل» تواصل تدريب العاملين من الكوادر والقيادات لرفع كفاءتهم

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، على مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بتدريب وتأهيل القضاة والموظفين والعاملين بالجهات التابعة لها، لرفع كفاءتهم.وتعمل الوزارة علي تأهيل كافة القيادات والكوادر من مختلف الفئات لتحقيق الارتقاء بمهاراتها وقدرتها بجميع فطاعات الدولة، ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.وخاطبت الوزراة خلال الأيام الماضية رؤساء المحاكم، لمخاطبة جميع العاملين بالمحاكم لاتخاذ ما يلزم نحو الاطلاع علي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة Eplp " وكيفية التسجيل من خلال موقع الأكاديمية.وأنهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فبراير الماضي التدريب الفعلى لبرنامج تدريب قيادات وزارة العدل لـ 13 مساعد وزير و5 رؤساء محاكم ابتدائية و8 مستشارين من أعضاء المكتب الفنى لوزير العدل.