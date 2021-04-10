السبكي: 2300 خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين بجودة وكرامة ودون تمييز.وقال إن التأمين الصحي الشامل يسهم في تخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لأهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى توفير التأمين الصحي الشامل نحو 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين تغطي كافة احتياجاتهم الطبية، وتقدم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.ولفت السبكي إلى أن الخدمات الطبية تشمل تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غيرالقادرين والفئات الأكثر احتياجًا.