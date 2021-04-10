القوى العاملة: تعيين 508 شباب بالبحر الأحمر في مارس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين ٥٠٨ شباب، منهم ١٩ من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها ٧٨٨ شابا، فضلًا عن توفير ٥٠ فرصة عمل، وذلك خلال شهر مارس الماضي.وقال إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ٤٤ عاملا، واستخراج ٥٤١ رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.