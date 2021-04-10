وفاة طبيبة وإصابة 12 من طاقم قافلة طبية في حادث سير بالوادي الجديد

توفيت طبيبة وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم مكروباص جمعية السرطان بالداخلة بسيارة أخرى بطريق الجيش من ناحية أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.وأسفر الحادث عن وفاة الدكتورة هادية الأعصر طبيبة الأطفال، وإصابة طاقم القافلة الطبية للعيون التي كانت تزور محافظة الوادي الجديد وكان في طريقهما متجهين إلى محافظة القاهرة بعد انتهاء أعمال القافلة الطبية، وإصابة باقي الركاب بإصابات خفيفة.