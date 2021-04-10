ندوة العودة إلى الجذور بكنيسة السيدة العذراء ببردنوها

أقامت كنيسة السيدة العذراء ببردنوها، بحضور الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة عقد ندوة العودة إلى الجذور لشباب الكنيسة.حملت الندوة عنوان: الموروثات الثقافية من الحياة اليومية للمصري القديم، حيث حاضر فيها الدكتور توني أبو طالب المدرس بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة المنيا.جاء ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، وفي إطار تثقيف الكنيسة لأبنائها وتعميق الانتماء.