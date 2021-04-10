بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الخوري أنطوان فارس بسيامته الأسقفية

هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المطران الخوري أنطوان فارس بمناسبة سيامته الأسقفية.وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، بالإصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المطران الخوري أنطوان فارس بو نجم، بمناسبة سيامته الأسقفية، وذلك بوضع اليد صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، البطريرك الماروني، ونطلب من الرب القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة".