رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

السبت 10/أبريل/2021 - 09:59 م
جبران وماري هاسكل
جبران وماري هاسكل
خالد حماد
طباعة

تمر اليوم ذكرى رحيل جبران خليل جبران، الشاعر والقاص والفنان اللبناني وأحد أبرز كتاب النهضة العربية، ولد بشمال لبنان عام 1883، وسافر منذ صغره مع عائلته إلى أمريكا عام 1895.

كانت حياة جبران في أمريكا بمثابة متتالية من المأسي بطلها الأول مرض السل الذى تفشى في العائلة فماتوا واحدا تلو الآخر، وعلى إثر متتالية الرحيل دخل جبران في العديد من الأزمات النفسية والمادية.
في ذكرى رحيله.. نساء
ـ مارى هاسكل
تعرف جبران على سيدة تدعى "مارى هاسكل" فتنت بخطوطه الفنية لدرجة انها تبنته، فقد جاء أول لقاء بها عام 1904، وذلك اثناء افتتاح معرضه الأول ببوسطن في استوديو الناشروالرسام فريد هولاند دايكان، كان في 21 من عمره وكانت هاسكل فى 31.

كانت هاسكل بمثابة الملاك في حياة جبران فهي الأم والحبيبة والراعية له ولأخته، أحبها جبران وطلب الزواج منها ولكنها رفضت الزواج بشكل رسمي وظلت الحبيبة والأم لآخر لحظة في حياة جبران.
ـ مي زيادة:
لم تتوقف سيرة الحب في حياة جبران عند ماري هسكل. فقد كان يؤمن بقضاء وقدرية الحب، ومن أشهر قصص الحب في حياة جبران. تطل قصة مي زيادة لتكون القصة الأبرز والأشهر في المشهد الثقافي العربي. وقد سجل جبران عبر كتابه "الشعلة الزرقاء" الرسائل المتبادلة بينه وبين مى زيادة في 37 رسالة مابين الإعجاب والصداقة وصولا إلى إعلان جبران لحبه لمي زيادة.

ـ قائمة طويلة لنساء في حياته
قصص حب جبران لم تتوقف عند ماري هاسكل أومي زيادة.فهو كما يقول " أنا مديون بكل ما هو أنا إلى المرأة منذ كنت طفلًا حتى الساعة. المرأة تفتح النوافذ في بصري والأبواب في روحي. لولا المرأة الأمّ، والشقيقة، والصديقة لبقيت هاجعًا مع هؤلاء النائمين الذين ينشدون سكينة العالم بغطيطهم".هناك العديد من النساء اللواتي ارتبطن به، منهم" سلطتنة ثابت، وأميلي ميشال، ماري فهوجي، شارلوت تايلر، ماري خوري، وجتيريد باري، وبرباره يونج، وماريتا لوسن، وهيلان غسطين".

رحل جبران في مثل هذا اليوم الـ 10 من أبريل عام 1931 بعد رحلة مع مرض السل وتليف الكبد، تاركا وراءه أهم وأبرز وأشهر كتاب ما زال يتصدر قائمة الأكثر مبيعا في كل الدنيا "النبي".

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر