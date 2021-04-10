في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

تمر اليوم ذكرى رحيل جبران خليل جبران، الشاعر والقاص والفنان اللبناني وأحد أبرز كتاب النهضة العربية، ولد بشمال لبنان عام 1883، وسافر منذ صغره مع عائلته إلى أمريكا عام 1895.كانت حياة جبران في أمريكا بمثابة متتالية من المأسي بطلها الأول مرض السل الذى تفشى في العائلة فماتوا واحدا تلو الآخر، وعلى إثر متتالية الرحيل دخل جبران في العديد من الأزمات النفسية والمادية.

تعرف جبران على سيدة تدعى "مارى هاسكل" فتنت بخطوطه الفنية لدرجة انها تبنته، فقد جاء أول لقاء بها عام 1904، وذلك اثناء افتتاح معرضه الأول ببوسطن في استوديو الناشروالرسام فريد هولاند دايكان، كان في 21 من عمره وكانت هاسكل فى 31.كانت هاسكل بمثابة الملاك في حياة جبران فهي الأم والحبيبة والراعية له ولأخته، أحبها جبران وطلب الزواج منها ولكنها رفضت الزواج بشكل رسمي وظلت الحبيبة والأم لآخر لحظة في حياة جبران.

ـ مي زيادة:

ـ قائمة طويلة لنساء في حياته

لم تتوقف سيرة الحب في حياة جبران عند ماري هسكل. فقد كان يؤمن بقضاء وقدرية الحب، ومن أشهر قصص الحب في حياة جبران. تطل قصة مي زيادة لتكون القصة الأبرز والأشهر في المشهد الثقافي العربي. وقد سجل جبران عبر كتابه "الشعلة الزرقاء" الرسائل المتبادلة بينه وبين مى زيادة في 37 رسالة مابين الإعجاب والصداقة وصولا إلى إعلان جبران لحبه لمي زيادة.قصص حب جبران لم تتوقف عند ماري هاسكل أومي زيادة.فهو كما يقول " أنا مديون بكل ما هو أنا إلى المرأة منذ كنت طفلًا حتى الساعة. المرأة تفتح النوافذ في بصري والأبواب في روحي. لولا المرأة الأمّ، والشقيقة، والصديقة لبقيت هاجعًا مع هؤلاء النائمين الذين ينشدون سكينة العالم بغطيطهم".هناك العديد من النساء اللواتي ارتبطن به، منهم" سلطتنة ثابت، وأميلي ميشال، ماري فهوجي، شارلوت تايلر، ماري خوري، وجتيريد باري، وبرباره يونج، وماريتا لوسن، وهيلان غسطين".رحل جبران في مثل هذا اليوم الـ 10 من أبريل عام 1931 بعد رحلة مع مرض السل وتليف الكبد، تاركا وراءه أهم وأبرز وأشهر كتاب ما زال يتصدر قائمة الأكثر مبيعا في كل الدنيا "النبي".