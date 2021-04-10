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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة لمكافحة الإدمان بالمحروسة بحضور نائب محافظ القاهرة

السبت 10/أبريل/2021 - 10:25 ص
إبراهيم صابر
إبراهيم صابر
مصطفى عبدالله
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أجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، زيارة لمدينة المحروسة بالسلام والمخصصة لسكان المناطق العشوائية بدعوة من صندوق مكافحة الإدمان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأقيمت بمدينة المحروسة وورشه عمل للتوعية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" والتركيز فى الحملة على شباب وأطفال مدينة المحروسة، يأتى ذلك فى إطار التوعية بأهمية مكافحة المخدرات.

وتناولت الندوة سبل التخلص من الإدمان بالتحفيز والانخراط في المجتمع، وذلك من خلال إظهار التعاليم الدينية الشارحة للابتعاد عن الإدمان.

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