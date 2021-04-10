ورشة لمكافحة الإدمان بالمحروسة بحضور نائب محافظ القاهرة

أجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، زيارة لمدينة المحروسة بالسلام والمخصصة لسكان المناطق العشوائية بدعوة من صندوق مكافحة الإدمان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.وأقيمت بمدينة المحروسة وورشه عمل للتوعية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" والتركيز فى الحملة على شباب وأطفال مدينة المحروسة، يأتى ذلك فى إطار التوعية بأهمية مكافحة المخدرات.وتناولت الندوة سبل التخلص من الإدمان بالتحفيز والانخراط في المجتمع، وذلك من خلال إظهار التعاليم الدينية الشارحة للابتعاد عن الإدمان.