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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة: نعمل على خلق حلقة وصل قوية بين الدولة وأبنائها الدراسين بالخارج

السبت 10/أبريل/2021 - 10:24 ص
الدكتور صابر سليمان
الدكتور صابر سليمان
وفاء علي
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أكد الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزيرة، أن وزارة الهجرة عملت على ربط شباب المصريين الدارسين بالخارج.

وأشار إلى أنه يتم ربطهم من خلال وضع استراتيجية عمل مستدامة تعمل على خلق حلقة وصل قوية بين الدولة المصرية وأبنائها الدارسين بالخارج لتعظيم استفادة الدولة من إمكانيات هؤلاء الشباب وبناء آليات مستدامة للتواصل معهم وإشراكهم بكافة مجالات التنمية بالدولة من خلال إنشاء مركز للحوار لشباب الدارسين بالخارج وتكوين قاعدة بيانات ذكية لجميع الدارسين بالخارج، على غرار المراكز الدولية الشبيهة ويعمل كنقطة التقاء لجميع الدارسين بالخارج في مختلف المجالات وبمختلف الدول وكذا يعد بمثابة حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج عن طريق إتاحة الفرص لجميع الشباب المصري بالخارج للتعرف على مستجدات التنمية بالدولة والمشاركة الفاعلة في عرض الرؤى والمقترحات والدراسات لدعم مشروعات التنمية الوطنية بالأفكار والخبرات، وذلك عن طريق تقديم أوراق بحثية، وعقد ورش عمل رقمية، وحوارات مؤثرة، والتطوع في حملات قومية داخل البلاد أو خارجها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المواضيعى الإقليمي للحكومات في آسيا الوسطى والشرق الأوسط والذى ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، بهدف مناقشة كيفية مشاركة المغتربين في جهود التنمية وعرض الممارسات الناجحة من حيث الاستراتيجيات، الرؤى، الأنشطة في عدد من الدول.

كما أكد سليمان تعاون وزارة الهجرة مع الجهات الدولية المعنية والتعاون الإقليمي في مجال الهجرة ورعاية المغتربين وإشراكهم بالتنمية، حيث قامت وزارة الهجرة بالإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لتعزيز أوجه التعاون مع دولة العراق في مجال الهجرة ورعاية المغتربين وإشراكهم بالتنمية، وكذلك مع وزارة الخارجية بدولة الأردن وذلك لتعظيم الاستفادة من جهود المغتربين بالدول الثلاث وتمكينهم مع المشاركة بجهود التنمية بدولهم.

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