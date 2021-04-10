أسقف هولندا يترأس صلاة القداس الإلهي من كنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا أرساني، أسقف هولندا، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من كنيسة مارجرجس والقديسة دميانة بأوترخت.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.