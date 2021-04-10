الهجرة: مصر لديها استراتيجية متكاملة لربط مواطنيها في الخارج بالوطن الأم

شارك الدكتور صابر سليمان – مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزيرة الاجتماع المواضيعى الإقليمي للحكومات في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، والذى ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، بهدف مناقشة كيفية مشاركة المغتربين في جهود التنمية وعرض الممارسات الناجحة من حيث الاستراتيجيات، الرؤى، الأنشطة في عدد من الدول.وقال سليمان، إن الاجتماع شهد مناقشة وعرض النجاحات التي حققتها الدولة المصرية وممارساتها فيما يتعلق بإسهام المغتربين في تحقيق التنمية، مستعرضا خلال كلمته محاور السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة ومجالات مشاركة المصريين بالخارج في مختلف محاور التنمية مع التركيز على نقل الخبرات وبناء آليات التواصل مع الجهات المختلفة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بالدولة مع المشاركة في جهود التنمية المجتمعية والمشاركة الفعالة في كافة الأحداث والقضايا الوطنية.وأضاف أن رؤية وزارة الهجرة في التعامل مع المصريين بالخارج تتمثل في العمل على تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، وتقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج والعمل على تشجيع وزيادة مساهمة المصريين المغتربين للاستثمار في الوطن وتعظيم مساهمتهم ومشاركتهم في جهود التنمية المستدامة وكذا تعظيم مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج وإشراكهم في خطط الدولة للتنمية وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.وأشار خلال عرضه الآليات المستدامة التي استحدثتها وزارة الهجرة لتفعيل مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في جهود التنمية ولتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، الى سلسلة مؤتمرات المتخصصة "مصر تستطيع" للعلماء والخبراء المصريين بالخارج بمختلف المجالات، التي نظمتها الوزارة لدعم جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية بقطاعات التعليم والاستثمار والمياه والزراعة ومشاركة المرأة بالتنمية بهدف وضع وتحديد آليات تنسيق دائمة بين الوزارات والجهات المعنية في الداخل والخبراء والكوادر المصرية في الخارج.وأوضح أن هذه المؤتمرات قد نتج عدها عددا من النتائج على الأرض منها إعداد وتنفيذ العديد من المشروعات بمشاركة العلماء والخبراء المصريين فى الخارج، منها إطلاق أول أطلس شمسى لمصر لإنشاء المحطات الشمسية – مدينة دكتور مجدى يعقوب الطبية بأسوان – دعم مشروعات الإنتاج الحربى وقناة السويس – وإقامة المنطقة اللوجستية بطنطا بمحافظة الغربية وكذلك توقيع عدد من عقود الاستيراد للمنتجات المصرية من المستثمرين المصريين بالخارج ).وأشار إلى أنه جارى حاليًا الإعداد للمؤتمر السادس لدعم قطاع الصناعة المصرية، فضلا عن إنشاء جمعية " مصر تستطيع" تم تدشين مؤسسة مصر تستطيع وتفعيلها رسميًا في 142019، كأول كيان رسمي مصري للعلماء والخبراء المصريين بالخارج بما يحقق الاستمرارية في التواصل والمشاركة بجهود التنمية.