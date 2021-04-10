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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا.. اجتماعين لـ«صناعة النواب» لمناقشة عدة طلبات إحاطة

السبت 10/أبريل/2021 - 10:21 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعين غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء المجلس.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقًا للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، ما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى غدا الأحد، أيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدى موسى، بشأن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى عدم إنجاز العمل بالمدن الصناعية التابعة لها، وعدم القيام بإتمام عملية ترفيق المناطق الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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