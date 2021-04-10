تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف المركز - في بيان له اليوم السبت -أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18128 طنا تشمل: 5748 طن فوسفات و1799 طن برادة حديد و5500 طن يوريا و148 طن كحول و700 طن أسمنت معبأ و4080 طن مولاس و153 طن بصل، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75911 طنا تشمل: 11000 طن فول صويا و7200 طن كسب فول صويا و1800 طن برادة حديد و1319 طن خشب زان و13253 طن ابلاكاش و1084 طن خردة و12969 طن فول و7674 طن عدس و14662 طن قمح و4950 طن ذرة.وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 452 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بازلاء وجزر وبطاطس وفاصوليا وقرنبيط وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وثوم وبصل وحبة البركة وفول مجروش)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية ومالطا وأوكرانيا وبلجيكا وسلوفينيا وأسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا واليونان وألمانيا وروسيا وأمريكا.وأشار البيان إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 568 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1769 حاوية مكافئة.. لافتا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69909 أطنان.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 167406 أطنان.