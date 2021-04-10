الصيام والسيدة الحامل



هل الصيام أثناء الحمل آمن؟



نظام غذائي للحامل أثناء الصيام:



إذا كنت امرأة حامل، فقد تتساءل عما يجب عليك القيام بيه خلال خلال شهر رمضان، وما النظام الذي يجب اتباعه.وبحسب موقع " nutrition" نرصد نظام غذائي للسيدات الحوامل أثناء شهر رمضان.إذا كنتي قد عانيتي من أي مشاكل في الحمل يجب مناقشة الطبيب حتى تتمكن من إجراء فحص طبي، وتحديد أي مضاعفات محتملة قد تكون عرضة لخطرها عند الصيام والحصول على نصائحهم حول ما إذا كان الصيام من المحتمل أن يضر بصحتك أو بصحة طفلك.لا تزال الأبحاث جارية في هذا المجال وعلى الرغم من عدم وضوح الأدلة، يعتقد العديد من الخبراء أنه ليس من الجيد الصيام أثناء الحمل، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن النساء الحوامل اللائي يصومن خلال شهر رمضان قد يكون لديهن مشيمة أصغر أو أطفال لديهم وزن أقل قليلًا عند الولادة، مقارنة بالنساء اللائي لا يصومن قد يزيد الصيام أيضًا من خطر الإصابة بالجفاف، خاصةً إذا حل شهر رمضان خلال الصيف، وقد يؤثر ذلك على طريقة عمل كليتيك وكمية السوائل المحيطة بطفلك. ومع ذلك، لم تجد دراسات أخرى أي اختلافات بين الأطفال الذين يولدون لأمهات صائمات وأولئك الذين لم يصوموا خلال شهر رمضان.- الصيام في أيام بديلة أو في عطلات نهاية الأسبوع لمحاولة جعله أسهل قليلا.-تشرب الكثير من الماء بمجرد أن تنهي صيامك وعند السحور.-شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات والشوربات.-تجنب تناول الكثير من الأطعمة المالحة، خاصةً في السحور، لأن هذا قد يجعلك تشعر بالعطش أكثر.- تأكد من استمرار تناول مكملاتك حمض الفوليك وفيتامين د.-تناول نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان حتى تحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها أنت وطفلك.- تناول الأطعمة التي تطلق الطاقة ببطء (الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض) مثل المكرونة الكاملة والخبز الكامل والشوفان والحبوب التي تعتمد على النخالة والفاصوليا والمكسرات غير المملحة، خاصة في السحور.