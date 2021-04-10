رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نظام غذائي للسيدات الحوامل أثناء شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 10:37 ص
امرأة حامل
امرأة حامل
هويدا سعيد
طباعة
إذا كنت امرأة حامل، فقد تتساءل عما يجب عليك القيام بيه خلال خلال شهر رمضان، وما النظام الذي يجب اتباعه.

وبحسب موقع " nutrition" نرصد نظام غذائي للسيدات الحوامل أثناء شهر رمضان.

الصيام والسيدة الحامل
إذا كنتي قد عانيتي من أي مشاكل في الحمل يجب مناقشة الطبيب حتى تتمكن من إجراء فحص طبي، وتحديد أي مضاعفات محتملة قد تكون عرضة لخطرها عند الصيام والحصول على نصائحهم حول ما إذا كان الصيام من المحتمل أن يضر بصحتك أو بصحة طفلك.

هل الصيام أثناء الحمل آمن؟
لا تزال الأبحاث جارية في هذا المجال وعلى الرغم من عدم وضوح الأدلة، يعتقد العديد من الخبراء أنه ليس من الجيد الصيام أثناء الحمل، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن النساء الحوامل اللائي يصومن خلال شهر رمضان قد يكون لديهن مشيمة أصغر أو أطفال لديهم وزن أقل قليلًا عند الولادة، مقارنة بالنساء اللائي لا يصومن قد يزيد الصيام أيضًا من خطر الإصابة بالجفاف، خاصةً إذا حل شهر رمضان خلال الصيف، وقد يؤثر ذلك على طريقة عمل كليتيك وكمية السوائل المحيطة بطفلك. ومع ذلك، لم تجد دراسات أخرى أي اختلافات بين الأطفال الذين يولدون لأمهات صائمات وأولئك الذين لم يصوموا خلال شهر رمضان.

نظام غذائي للحامل أثناء الصيام:
- الصيام في أيام بديلة أو في عطلات نهاية الأسبوع لمحاولة جعله أسهل قليلا.

-تشرب الكثير من الماء بمجرد أن تنهي صيامك وعند السحور.

-شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات والشوربات.

-تجنب تناول الكثير من الأطعمة المالحة، خاصةً في السحور، لأن هذا قد يجعلك تشعر بالعطش أكثر.

- تأكد من استمرار تناول مكملاتك حمض الفوليك وفيتامين د.

-تناول نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان حتى تحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها أنت وطفلك.

- تناول الأطعمة التي تطلق الطاقة ببطء (الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض) مثل المكرونة الكاملة والخبز الكامل والشوفان والحبوب التي تعتمد على النخالة والفاصوليا والمكسرات غير المملحة، خاصة في السحور.

موضوعات متعلقة

أكبر كراكة في الشرق الأوسط.. «مميش» تصل إلى بحيرات قناة السويس

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى