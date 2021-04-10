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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأهيل وتبطين ترع غرب المنيا وكفر الشيخ لترشيد مياه الري

السبت 10/أبريل/2021 - 10:18 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز؛ للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.

تفقد المهندس فتحى عبدالله رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة من خلال قطاع التوسع الأفقي بعدة مناطق، منها ترع غرب المنيا وجنابية عزت، بحضور المهندس مسعد إبراهيم منصور  رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات للوجه البحرى، والمهندس محمد حسونة مدير عام توسع غرب الدلتا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتنفيذ الاسوار بارتفاع محدد،  وبالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

كما يواصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة فرع ٣ السحارة بزمام الإدارة العامة لرى بنى سويف بطول مستهدف ٢.٥٠٠ كيلو متر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترع كفر الشيخ ومنها ترعة كفر المرابعين، وترعة البشاير، وترعة الضبعه، وترعة زوبع، وترعة راغب، وترعة كوم الحجنه، والجانبية الأولى اليسرى للزاويه، والجانبية الثانية اليمنى، حيث تم حث أطقم الإشراف بضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز والاهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات المطلوبة وتنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات وتلافي اي ملاحظات أثناء التنفيذ.

من جانبه أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، حث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

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