النيابة تستدعي عامل مزلقان حادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا

طلبت النيابة العامة في المنيا استدعاء عامل مزلقان قرية ماقوسة، لسماع أقواله في حادث تصادم قطار بعربة كارو، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين.وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة، فيما توجه فريق من النيابة للمستشفى العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.وتحفظت الأجهزة الأمنية علي العربة الكارو التي صدمها القطار لحين صدور قرارات وتصرفات النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.وقال مسؤول بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه، ونتج عن ذلك وقوع الحادث.وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، ورافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومسؤولو مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف.كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.ووجه المحافظ مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات الاجتماعية المقررة بصورة عاجلة، وأعرب عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربًا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.