النيابة تستدعي عامل مزلقان حادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا
السبت 10/أبريل/2021 - 10:16 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
طلبت النيابة العامة في المنيا استدعاء عامل مزلقان قرية ماقوسة، لسماع أقواله في حادث تصادم قطار بعربة كارو، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين.
وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة، فيما توجه فريق من النيابة للمستشفى العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.
وتحفظت الأجهزة الأمنية علي العربة الكارو التي صدمها القطار لحين صدور قرارات وتصرفات النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.
وقال مسؤول بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه، ونتج عن ذلك وقوع الحادث.
وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، ورافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومسؤولو مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف.
كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ووجه المحافظ مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات الاجتماعية المقررة بصورة عاجلة، وأعرب عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربًا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.
وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة، فيما توجه فريق من النيابة للمستشفى العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.
وتحفظت الأجهزة الأمنية علي العربة الكارو التي صدمها القطار لحين صدور قرارات وتصرفات النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.
وقال مسؤول بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه، ونتج عن ذلك وقوع الحادث.
وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، ورافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومسؤولو مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف.
كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ووجه المحافظ مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات الاجتماعية المقررة بصورة عاجلة، وأعرب عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربًا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.