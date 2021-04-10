الخارجية التونسية: نؤيد مساعي مصر والسودان التفاوضية حول سد النهضة

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم السبت، إنه بلده تساند مساعي مصر والسودان التفاوضية بشأن سد النهضة، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، استئناف المفاوضات في كينشاسا نهاية الأسبوع المقبل، وهو أمر لم تؤكده القاهرة أو الخرطوم حتى الأن.ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه تهديدا لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا إثيوبيا، التي يبدو أنها لا تعير اهتماما لتحذيراتهما.وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل المرحلة الثانية من ملء الخزان، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.