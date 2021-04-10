موقع أمريكي عن موكب نقل المومياوات: حدث احتفالي ضخم

رغم مرور أسبوع على موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بوسط القاهرة لمتحف الحضارة في الفسطاط إلا أن الإعلام العالمي مازال يسلط الضوء على الموكب، حيث أشاد الموقع الأمريكي"فوكس تو ناو" بموكب نقل المومياوات الملكية، معتبرا أنه موكب احتفالي ضخم.وقال الموقع: لقد أقامت مصر موكبًا احتفاليًا يوم السبت الماضي للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة.وتابع الموقع: تم تصميم الحفل لعرض التراث الغني للبلاد، على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا في حي الفسطاط، حيث كانت أول عاصمة إسلامية في مصر.وكانت المومياوات تُنقل في علب مناسبة تماما ومحملة على شاحنات مزينة بأجنحة وتصميم فرعوني لرحلة مدتها ساعة من منزلها السابق في المتحف المصري القديم، حيث صُممت المركبات لتبدو مثل القوارب القديمة التي كانت تستخدم لنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم.وتنتمي معظم المومياوات إلى الدولة الحديثة التي حكمت مصر بين 1539 قبل الميلاد. حتى عام 1075 قبل الميلاد، ومن بين المومياوات رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة، والملكة حتشبسوت، فرعون مصر الوحيد - التي كانت ترتدي لحية مستعارة للتغلب على التقاليد التي تتطلب من النساء لعب أدوار ثانوية فقط في التسلسل الهرمي الملكي.وتم دفن المومياوات - 18 فرعونًا وأربعة من أفراد العائلة المالكة - منذ حوالي 3000 عام في مقابر سرية بوادي الملوك وموقع دير البحري القريب وكلا المنطقتين يقعان بالقرب من مدينة الأقصر حيث تم التنقيب عن المقابر لأول مرة في القرن التاسع عشر.وبعد التنقيب، تم نقل المومياوات إلى القاهرة بواسطة قوارب أبحرت في نهر النيل ثم تم عرض بعضها في علب زجاجية، بينما تم تخزين البعض الآخر وتم نقل بقايا رمسيس الثاني إلى باريس عام 1976 لأعمال ترميم مكثفة من قبل علماء فرنسيين.وكان العرض المصنوع للتلفزيون جزءًا من جهود مصر لجذب السياح الأجانب، كما شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة، حيث أغلقت السلطات الشوارع الرئيسية والتقاطعات على طول الطريق أمام المركبات البطيئة الحركة. وتبع الموكب حراس على الخيول ومشاهير مصريون، وقال النجم السينمائي حسين فهمي في فيديو ترويجي رسمي: "مرة أخرى، تبهر مصر العالم بحدث لا مثيل له".بدأ الحدث في وقت متأخر من بعد الظهر وتم بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي والمحطات الفضائية الأخرى في البلاد. كما قامت وزارة السياحة والآثار ببثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.