رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكي عن موكب نقل المومياوات: حدث احتفالي ضخم

السبت 10/أبريل/2021 - 10:15 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
أمينة ذكى
طباعة
رغم مرور أسبوع على موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بوسط القاهرة لمتحف الحضارة في الفسطاط إلا أن الإعلام العالمي مازال يسلط الضوء على الموكب، حيث أشاد الموقع الأمريكي"فوكس تو ناو" بموكب نقل المومياوات الملكية، معتبرا أنه موكب احتفالي ضخم.

وقال الموقع: لقد أقامت مصر موكبًا احتفاليًا يوم السبت الماضي للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة.

وتابع الموقع: تم تصميم الحفل لعرض التراث الغني للبلاد، على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا في حي الفسطاط، حيث كانت أول عاصمة إسلامية في مصر.

وكانت المومياوات تُنقل في علب مناسبة تماما ومحملة على شاحنات مزينة بأجنحة وتصميم فرعوني لرحلة مدتها ساعة من منزلها السابق في المتحف المصري القديم، حيث صُممت المركبات لتبدو مثل القوارب القديمة التي كانت تستخدم لنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم.

وتنتمي معظم المومياوات إلى الدولة الحديثة التي حكمت مصر بين 1539 قبل الميلاد. حتى عام 1075 قبل الميلاد، ومن بين المومياوات رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة، والملكة حتشبسوت، فرعون مصر الوحيد - التي كانت ترتدي لحية مستعارة للتغلب على التقاليد التي تتطلب من النساء لعب أدوار ثانوية فقط في التسلسل الهرمي الملكي.

وتم دفن المومياوات - 18 فرعونًا وأربعة من أفراد العائلة المالكة - منذ حوالي 3000 عام في مقابر سرية بوادي الملوك وموقع دير البحري القريب وكلا المنطقتين يقعان بالقرب من مدينة الأقصر حيث تم التنقيب عن المقابر لأول مرة في القرن التاسع عشر.

وبعد التنقيب، تم نقل المومياوات إلى القاهرة بواسطة قوارب أبحرت في نهر النيل ثم تم عرض بعضها في علب زجاجية، بينما تم تخزين البعض الآخر وتم نقل بقايا رمسيس الثاني إلى باريس عام 1976 لأعمال ترميم مكثفة من قبل علماء فرنسيين.

وكان العرض المصنوع للتلفزيون جزءًا من جهود مصر لجذب السياح الأجانب، كما شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة، حيث أغلقت السلطات الشوارع الرئيسية والتقاطعات على طول الطريق أمام المركبات البطيئة الحركة. وتبع الموكب حراس على الخيول ومشاهير مصريون، وقال النجم السينمائي حسين فهمي في فيديو ترويجي رسمي: "مرة أخرى، تبهر مصر العالم بحدث لا مثيل له".

بدأ الحدث في وقت متأخر من بعد الظهر وتم بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي والمحطات الفضائية الأخرى في البلاد. كما قامت وزارة السياحة والآثار ببثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

أكبر كراكة في الشرق الأوسط.. «مميش» تصل إلى بحيرات قناة السويس

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى