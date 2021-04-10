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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفي بعيد استشهاد القديس خرستوفورس

السبت 10/أبريل/2021 - 10:10 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد استشهاد القديس خرستوفورس.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم استشهد القديس خرستوفورس وكان من البلاد التي يأكل أهلها لحوم البشر والذين آمنوا على يد متياس الرسول - كما جاء في اليوم الثامن من شهر برمهات - وكان ذا هيئة بشعة وجسم كجسم الجبابرة ولكن نفسه كانت وديعة صالحة.

وتابع: ولما وقع أسيرا في يد جند داكيوس الملك الوثني أخذ يوبخ الجند علي تعذيبهم المسيحيين فضربه رئيس الجند فقال له: " لولا وصية المسيح التي تعلمني ألا أقابل الإساءة بمثلها لما كنت أنت وعسكرك تحسبون شيئا أمامي " فأرسل القائد إلى داكيوس يعرفه أمره.

وتابع: فأوفد مائتي جندي لإحضاره فحضر معهم وحدث – وهم في الطريق - أن الخبز فرغ منهم إلا قليل منه فصلي وبارك في هذا القليل فصار كثيرا فأكلوا متعجبين وآمنوا بالسيد المسيح اله خرستوفورس.

مستكملًا: ولما وصلوا إلى إنطاكية تعمدوا بيد الأنبا بولا البطريرك ولما مثل خرستوفورس أمام داكيوس ارتعب من هول منظره فلاطفه وخادعه وصرفه من أمامه.

وتابع: ثم أرسل إليه امرأتين جميلتين ليستميلاه إلى الخطية، فوعظهما القديس فآمنتا علي يديه بالسيد المسيح معترفين جهارا أمام الملك بأيمانهما بالسيد المسيح فأمر الملك بقطع رأسيهما ونالا إكليل الشهادة

مُختتمًا: أما هذا القديس فطرحوه في قدر كبير فوق نار متقدة فلم تمسه النار بأذى فتعجب الحاضرون وآمنوا بالسيد المسيح وتقدموا لاخراج القديس من القدر فأمر الملك بتقطيعهم بالسيوف.

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