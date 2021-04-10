مصرع شخص وإصابة 4 بينهم سياح في تصادم بالبحرالأحمر

لقى شخص مصرعة بينما أصيب 4 أخرين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس سياحي، صباح اليوم السبت، بطريق سفاجا الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتتولى التحقيق.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، حيث تبين إصابة 3 سياح بلغاريين ومصرع سائق الأتوبيس مصري الجنسية، وإصابة مرشد سياحي مصري، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى سفاجا المركزي.فيما أعادت إدارة مرور البحر الأحمر الحركة المرورية لطبيعتها بالكيلو 14 طريق سفاجا الغردقة، وتم إزالة آثار الحادث.