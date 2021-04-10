إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا في «كنائس دمياط»

أتخذ الأنبا ماركوس، أسقف دمياط، عدة إجراءات احترازية داخل كنائس الإيبارشية لمواجهه فيروس كورونا.وقال الأنبا ماركوس، في بيان له: "نظرًا لتفشي وتزايد الإصابة بهذا الوباء، وحرصًا على سلامة الجميع، تستمر صلوات القداسات فقط بنسبة 25%؜ مع عمل القنديل العام، بحيث لا يزيد عدد القداسات عن خمس قداسات فقط لكل أسبوع".وتابع: "تعلق جميع الخدمات ما عدا مدارس الأحد مؤقتا، ابتداء من جمعة ختام الصوم إلى قداس شم النسيم، ويقتصر الحضور على الآباء والشمامسة فقط،ويتم توزيع الشمامسة على كل المناسبات حتى يشترك أكبر عدد ممكن نيابة عن الشعب في هذه الأعياد، وكل كنيسة حسب سعتها وعدد الشمامسة بها".واختتم: "بالنسبة للجنازات تقتصر على أسرة المتوفى وحسب حالة الوفاة إذا ما كانت تستدعي الصلاة في المدافن، أما بالنسبة للأكاليل بعد العيد يقتصر وبشدة على عدد بسيط من أسرة العروسين".