رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تدعم المبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان

السبت 10/أبريل/2021 - 10:05 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
مروة عنبر
طباعة
على وقع اشتداد أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان، نشطت حركة الوفود والاتصالات على خط بيروت التي وصلها تباعا هذا الأسبوع وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، ثم نظيره المصري سامح شكري، وأخيرا الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، خلال زيارته لبيروت، أن هوة الثقة ضخمة بين الأطراف المعنيين بالأزمة الحكومية وهو ما يؤثر سلبا على إمكانية التفاهم فيما بينهم.

وأضاف السفير زكي، وفقا لقناة العربية، أن حل الأزمة لا يزال ممكنا إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، منبها أن الوضع في لبنان دقيق ويحتاج الى تواصل مستمر، والأجواء التي لمستها خلال لقاءاتي تحتاج إلى عمل كبير من أجل إحداث الاختراق المطلوب بجدار الأزمة.

وتابع زكى "نحن نراقب السجالات والمواقف في لبنان، ولاحظنا أخيرا أحاديث كثيرة حول اتفاق الطائف ومستقبله وأمور مرتبطة به، لذلك أحببت أن أستفسر من الرئيس عون أثناء لقائي به عن هذا الأمر فأكد لي أن الطائف ليس في خطر".

وأوضح زكى أنه سيقيم الأوضاع مع الأمين العام للجامعة العربية بجانب نتائج زيارته لبيروت، مستدركا "إذا رأينا أن هناك ضرورة للقيام بزيارة أخرى للبنان فإننا لن نتردد بذلك".

وأشار زكي إلى أنه لم يلتق بحزب الله، وذلك انسجاما مع موقف الجامعة العربية تجاه الحزب، والأمانة العامة ملتزمة به، متابعا "لكننا نتعرف على مواقف جميع الأطراف إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، بحسب تعبيره.

وحول عدم لقائه باسيل، قال زكى "هو كان في الجبل وتعذر عليه النزول إلى بيروت للقائي، وأنا لم يكن لدي الوقت الكافي للصعود إلى الجبل بسبب مغادرتي بيروت مساء، ولا أظن أنه يحبذ التواصل الهاتفي".

وشدد زكى على أن الجامعة العربية تؤيد نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي بحياد لبنان، وتعتبر أنه يتماشى تماما مع قرارات الجامعة التي دعت لبنان إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه كافة النزاعات في المنطقة.

وحول المبادرة السياسية، قال زكي "الجامعة العربية تدعم المبادرة الفرنسية التي تتحدث عن حكومة اختصاصيين مهمتها إنقاذ لبنان من الوضع المتردي اقتصاديا وماليا.

واختتم زكى تصريحاته قائلا "نحن نعتقد أنه إذا التزم لبنان بالمبادرة الفرنسية فيمكن عندها وقف النزيف الحالي واستعادة بعض عافيته".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

أكبر كراكة في الشرق الأوسط.. «مميش» تصل إلى بحيرات قناة السويس

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى