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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادى الجديد

السبت 10/أبريل/2021 - 10:02 ص
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
محمد مهدي
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أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم السبت، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وافقت على اعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة مركزا معتمدا للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (CUIT) بمركز الاختبارات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حرص رئيس الجامعة على أن تكون جامعة الوادي الجديد من ضمن أولى الجامعات التي تقوم بتطبيق شهادة أساسيات التحول الرقمي، مؤكدا حرص رئيس الجامعة علي توفير البنية التحتية والتكنولوجية طبقا للمعايير الدولية.

هذا وقد وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد عبد العظيم مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات وجميع العاملين بالوحدة لما بذلوه من مجهود خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تلك الجهود تتكامل نحو خطة الجامعة للتحول لجامعة ذكية من الجيل الرابع.

هذا وتسلم الدكتور محمد عبد العظيم مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات الشهادة الخاصة بالاعتماد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية والتي انعقدت في جامعة بني سويف.

وأوضح أن جامعة الوادي الجديد ضمن أول 15 جامعة تحصل معاملها على الاعتماد، مؤكدا على سعي الوحدة للعمل بخطوات جادة لتكون جامعة الوادي الجديد بيت خبره تكنولوجي يقدم خدماته لمجتمع الوادى الجديد بشكل احترافي.

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