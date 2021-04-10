نائب محافظ القاهرة يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة المنتزه

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بحضور احتفال يوم اليتيم بحديقة المنتزه الحلمية بحى الزيتون، وبالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي بحى الزيتون.وقام الدكتور حسام الدين فوزي بحضور رئيس حى الزيتون بالمرور بنطاق الحى، وتفقد شارع سمير الصاوى لمتابعة أعمال فرد السن بشارع سمير الصاوى الناتج عن حفر لإصلاح كسر ماسورة مياه وإعادة الشئ لأصله.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة الأعمال التطويرية بالأحياء من الشارع وتذليل كافة المعوقات المواجهة لها.