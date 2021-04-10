العراق يفرض حظر تجول شامل في بغداد

شددت وزارة الداخلية العراقية، إجراءات فرض حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، وفق بيان صادر عن الوزارة.وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، أشرف على فرض كامل وشامل للحظر، حفاظًا على مواطني العاصمة بغداد.كما دعت وزارة الداخلية في بيانها المواطنين إلى التزام منازلهم حفاظًا على صحتهم، وكذلك التعاون مع القوات الأمنية.وأغلقت القوات الأمنية أمس الجمعة، بالصبات الخراسانية، بعض أحياء وأزقة بغداد وبعض مداخلها، لمنع حركة سير المركبات فيها، بعد ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت في مارس فرض حظر شامل للتجوال في بغداد وعموم المحافظات ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.