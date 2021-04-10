في عيد ميلادها.. النظام الغذائي لمي نور الشريف الذي أنقص وزنها

تحتفل اليوم الفنانة الشابة مي نور الشريف بعيد ميلادها، وهي من عائلة فنية حيث إنها ابنة الفنان نور الشريف، وبوسي، وخالتها الفنانة نورا، ومن الملاحظ أنها خسرت جزءًا كبيرًا من وزنها الزائد، ما دفع الكثير عن السؤال حول النظام الذي اتباعتها لخسارة وزنها.أبرز أعمالها:قامت بالتمثيل وهى فى عمر الطفولة واشتركت فى فيلمي ليل وخونة، لعبة الانتقام، واشتركت مع والدها نور الشريف فى بطولة المسلسل الدالي بكل أجزائه ومتخافوش، وعرفة البحر.ونرصد في السطور التالية النظام الغذائي لمي نور الشريف في إنقاص وزنها، بحسب تصريحتها بعد أن نفت ما أشيع مؤخرًا بشأن قيامها بعملية تدبيس معدة لتتمكن من فقدان وزنها، ولكنها تتبع نظام غذائي قاسي.تمارين المقومة بشكل يومي.تناول ما يقرب من 4 لتر ماء على مدار اليوم.رياضة المشي قبل الإفطار.لا تتناول وجبة العشاء.لا تتناول السكريات نهائي.لا تتناول أي منتجات أو مشتقات القمح، وتبدله بالأطعمة الصحية.لا تتناول النشويات.تناول الأعشاب بكميات كبيرة.