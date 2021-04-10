«مرسى علم» تستعد لاستقبال 33 رحلة طيران سياحى الأسبوع الجاري

كشف جدول التشغيل للرحلات الجوية بمطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، أنه من المقرر استقبال 33 رحلة سياحية أسبوعيًا، بداية من السبت، بينها 12 رحلة من بولندا، و10 رحلات من أوكرانيا و5 من التشيك واثنتان من سويسرا وواحدة من رومانيا وأخرى من ليتوانيا ورحلتان مصر للطيران.وأعلن مطار مرسى علم الدولي حصوله على شهادة وخاتم الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي "ACI"، في إطار برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA".وأكد مسئولو مطار مرسى علم، أن جهود العاملين داخل المطار خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا ساهمت في الحصول على هذه الشهادة والتي تعد بمثابة ثقة كبرى واطمئنان لجدية التزام المطارات المصرية، بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية بشكل جاد وحازم وبصورة صحيحة تساهم في دفع معدل نمو الرحلات الجوية والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.وجاءت شهادة الاعتماد بعد تقييم التدابير الصحية والوقائية التي تم تطبيقها داخل المطار من أجل صحة وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف مواقع العمل، وتوفير مناخ آمن للسفر، وأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية في هذا الشأن، وهو يعد بمثابة طفرة كبيرة بمنظومة المطارات المصرية السياحية خلال الآونة الأخيرة عقب حصول المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني على تلك الشهادة الهامة للغاية.