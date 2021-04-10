«ميدل إيست أون لاين»: زيارة قيس سعيد لمصر أثارت حفيظة الإخوان

قال موقع "ميدل إيست أون لاين" معلقا على زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، إلى مصر بأنها أثارت حفيظة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.وتابع الموقع تعتبر زيارة سعيد هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر 2019، ولكنها أغضبت الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة نظيره التونسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى البلاد لمدة 3 أيام.وأوضح البيان أنه "سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية، شرقي القاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".والخميس، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن زيارة سعيّد لمصر تهدف إلى "ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".ومن المتوقع، وفق مراقبين، أن يتصدر الملف الليبي لقاء سعيّد والسيسي لما تمثله ليبيا من أهمية إستراتيجية كبيرة لتونس ومصر.لكن الزيارة أثارت انتقادات من قبل الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، حيث شن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي انتقادات للزيارة متهما قيس سعيد بالتنكر للثورة وهو نفس موقف رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.لكن حركة النهضة لم تعلق رسميا على الزيارة في وقت عبر فيه أنصارها عن غضبهم من قرار الرئيس التونسي لقاء نظيره المصري، حيث اعتبروه مفاجئا لهم ويحمل دلالات سياسية في ظل خلافات بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وزعيم الحركة راشد الغنوشي.