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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: المشروعات المنفذة تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه

السبت 10/أبريل/2021 - 09:55 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس شحته ابراهيم رئيس مصلحة الري، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الحالية ومنها الحماية من السيول، وتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وتعظيم الإستفادة منها بدرجة عالية فى ضوء التحديات التي تواجه الموارد المائية المتاحة وزيادة الاستخدامات.

وأكد وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى يستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ومنها  المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة إلى المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس.

وأوضح أن الوزارة تقوم بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة.

وقال إنه يتم متابعة موقف تنفيذ أعمال جميع المشروعات ومنها مشروع تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر بإستمرار والتأكيد على الإسراع في معدلات الإنجاز بالمحافظات المستهدفة، بجانب إستمرار الإجراءات اللازمة لحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

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