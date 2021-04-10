حملة لمتابعة العمل بالوحدة الصحية في «ديرمواس» بالمنيا

قام طه داود، نائب رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، يرافقه التفتيش الاداري بالوحدة المحلية، بجولة بالوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وعدد من القطاعات بقرية "كفر خزام"، للتأكد من انضباط العاملين والوقوف على مدى توافر الأدوية والأمصال والأكسجين والتخلص الآمن من النفايات.واتخذ نائب رئيس المركز خلال جولته الإجراءات القانونية ضد الموظفين والعاملين غير المنضبطين في العمل، كما تابع حالة النظافة والإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية.من ناحيتها، أكدت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واصلت الوحدة المحلية أعمال الرش والتطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا بالشوارع والمنازل والأسواق مواقف السيارات، بمشاركة شركة المياه والصرف الصحي بديرمواس بقيادة المهندس إسماعيل إبراهيم.