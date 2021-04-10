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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصر وتحديث بيانات المحلات بأحياء جنوب القاهرة

السبت 10/أبريل/2021 - 09:53 ص
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها، وبمشاركة كلا من المهندس مصطفى زهران المستشار الهندسى والمشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية، ومهندسي المكتب الفنى ومديرة مركز معلومات المنطقة الجنوبية، ومديرى ادارة المحلات بأحياء المنطقة ومديرى الإدارات المعنية بالمنطقة الجنوبية.

ووجهت عبدالمنعم بضرورة قيام جميع أحياء المنطقة بعمل حصر وتحديث بيانات جميع المحلات بكل حى، وتحديد نشاطات هذه المحلات ومجالاتها ومقارنة ماتم حصره من نشاطات بما هو موضح برخصة كل محل إلى جانب عمل حصر وبيان تفصيلى لتوضيح المحلات المرخصة وغير المرخصة منها.

وشددت نائب المحافظ على متابعة هذا الملف بكل اهتمام ومراعاة الدقة فى البيانات المقدمة، كما شددت على متابعة حصر وتأكيد هذه البيانات عن طريق المرور الميدانى لتدقيق المعلومات والبيانات المشار إليه.

وأشارت نائب المحافظ إلى إمكانية الاستعانة ببعض الجهات للتمكن والمساهمة فى إجراء الحصر بشكل أكثر دقة.

وقامت بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بإدارات المحلات التابعة للأحياء ومحاولة حل وتذليل بعض العقبات التى قد تؤدى إلى تعطيل إنهاء بعض الملفات وتحول دون انهاء الاعمال بشكل أسرع.

وأكدت عقد لقاء دورى لمتابعة ما تم من التوجيهات المتعلقة بهذا الملف الهام أولا بأول.

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