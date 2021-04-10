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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة متهمين بقتل مواطن فى مشاجرة بدار السلام اليوم

السبت 10/أبريل/2021 - 10:04 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام، في جلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "هيثم. م"، عامل، و"محمد. س"، طالب، بقتل المجني عليه "محمد. ب"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق ما بينه وبين الأول، انتهى بالاتفاق على الشجار واستعان كلاهما بفريقه، وما إن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا على اللحاق به، وما إن تمكنا من إسقاطه أرضا أشار المتهم الأول للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار، فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

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