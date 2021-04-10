«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

نظم قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن سلام، محاضرة لطلاب القسم بعنوان "تصميم الأفيش للصناعات الثقافية" تحدث فيها مصمم الإعلان الفنان مصطفى عوض، انطلاقا من استراتيجية جديدة للدكتور هانى سلام، تهدف إلى مواكبة الطلاب بعد تخرجهم لسوق العمل.وقال الفنان مصطفى عوض، إنه بدأ بتعريف الطلبة على مفهوم الصناعات الثقافية وأهميتها، وأسس تصميم الجرافيك من حيث اللون والخط والمساحات والصور والخلفيات، ثم انتقل عقب ذلك بالحديث عن التخصص نفسه وهو تصميم الأفيش للمنتج المسرحي، وكيفية تعامل مصمم الإعلان مع المخرج.وتناول عوض خلال المحاضرة كيفية وصول مصمم الإعلان لوجهة نظر المخرج، حتى يستطيع تحقيق الهدف المرجو من الإعلان، وشرح مراحل تصميم الأفيش المسرحي، بداية من الفكرة ومرورا بمراحل تنفيذه، ثم وصولا إلى الشكل النهائي، موضحا مدى ارتباط تصميم الأفيش المسرحي وأهميته لمسوقي العرض المسرحي.واستعرض مصطفى عوض في ختام المحاضرة، مجموعة من صور إعلانات قام بتصميمها على مدار 20 عاما من العمل في هذا المجال، وأعطى لطلاب القسم بعض النصائح عن كيفية تعامله كمخرج مع مصمم الإعلان، ووصول فكرة قيمة في الأفيش بشكل جاذب للمتلقي، مشيرا إلى أهمية تصميم الإعلان الذى يعد أول انطلاقة في العمل الفني.