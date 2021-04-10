4.8 مليون دولار منحة يابانية للأردن

وقّعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم، على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار أمريكي، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.ووقع المذكرات عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان شامازاكي كاورو.وتهدف المنحة لاستكمال تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية الأردنية، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات فنية للمناطق الحدودية المتبقية التي لم يتم تغطيتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.