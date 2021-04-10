789 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بينهم 781 إصابة محلية و8 إصابات وافدة من الخارج؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 31 ألفًا و658 حالة.وقالت بانبرابا يونجتراكول متحدثة باسم مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" في تايلاند - حسبما أوردت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 97 حالة، في حين تماثل 28 ألفًا و161 شخصًا للشفاء حتى الآن منذ بدء الجائحة.وأشارت الصحيفة إلى أن الحالات الوافدة من الخارج كانت قادمة من روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وكندا وتم وضعهم قيد حجر صحي لدى وصولهم إلى تايلاند.