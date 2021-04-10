«الرياض» السعودية: المملكة حريصة على دعم ومساندة الأردن

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن المملكة تحرص على دعم ومساندة الأردن الشقيق، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، لا سيما أن المملكة ترى في استقرار وازدهار الأردن استقرارًا وازدهارًا للمنطقة بأكملها.وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "روابط راسخة"، أن موقف السعودية المسؤول جاء امتدادًا لمواقفها العروبية الدائمة في نصرة أشقائها والحرص على استقرار الدول العربية، خصوصًا في هذه المرحلة التي تشهد العديد من الدول حروبًا طاحنة بين الحقّ الذي تقف معه المملكة وحلفاؤها، والباطل الذي يدعمه النظام الإيراني وميليشياته، والذي راهن دائمًا على إضعاف الأردن سياسيًا واقتصاديًا.وأشارت إلى أنه على الرغم من كلّ المتغيرات التي شهدتها المنطقة، وتباين الأيديولوجيات، ظلت المملكتان ثابتتين على مواقفهما المبنية على قيم العدل والحق والمصالحة والتوافق التام في المجالات كافة، لا سيما أن السعودية الجار الأقرب للأردن، وبوابة المحبة للأردنيين، وشقيقة الخير الكبرى.