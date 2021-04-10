إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في البلينا بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج برئاسة لطفي محمد علي، حملة إزالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء مخالف بدون ترخيص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.وأوضح محمد علي، أنه تم تنفيذ حملة إزالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة استهدفت قرية الإصلاح، قرية السمطا التابعتين لقرية بني حميل.وأشار علي إلى أن الوحده المحلية لقرية "بني حميل" نفذت حملة إزالة فورية لـ5 حالات بمساحة 5 قراريط ونصف بقرية الإصلاح وقرية السمطا.وأكد "علي" المتابعة الدورية بمعرفة فرق الرصد والمتابعة ويتم الإبلاغ عن أي أعمال بناء مخالف ويتم وقفها في مهدها وقبل تطويرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم.