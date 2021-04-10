أكثر من 17 ألف إصابة و398 وفاة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 17 ألفا و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و841 ألفا و137 إصابة.وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 684 طفلا و394 عاملا في مجال الصحة.وأوضح، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 398 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 10 ألاف و722 شخصا للشفاء ويحتجز 4 آلاف و709 أشخاص في المستشفيات.وقد تم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في العاصمة كييف تليها منطقة دنيبروبيتروفسك ثم منطقة لفيف ومنطقة كييف وخاركيف.